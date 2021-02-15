الاعلام الامني: الاستخبارات ضبطت كدسا للعتاد في ربيعة بمحافظة نينوى

2021/02/15 | 21:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكن الاستخبارات من ضبط كدس للعتاد في ربيعة بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى مازالت مستمرة”.

واضافت ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧١ تمكنت من ضبط كدس للعتاد في قرية بوغة التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى يضم ه عبوة ناسفة محلية الصنع، و٢ قتبرة هاون عيار ٨٢ ملم، و٢ مسطرة تفجير، و٢ مقذوف عيار ١٥٥ ملم على شكل عبوة، و٢ رمانة قاذفة ضد الدروع فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة”.



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