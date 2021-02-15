الكاظمي يصدر 5 توجيهات لوزارة الكهرباء استعدادا للصيف المقبل

2021/02/15 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، خمس توجيهات من أجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، وتجاوز كل العراقيل التي قد تؤثر في توفير متطلباتها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (15 شباط 2021)، ان "الكاظمي، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة، وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال موسم الصيف المقبل، اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال" .

وأضاف البيان، ان "الكاظمي، شدد على ضرورة بذل اقصى الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة المواطنين وتقليص ساعات القطع".

وتابع: "كما وجه وزارة الكهرباء بالاستمرار باجراءات الصيانة المطلوبة للمحطات الانتاجية والمحولات، وتجاوز كل العراقيل التي قد تؤثر في توفير متطلبات الطاقة الكهربائية".

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