2021/02/15 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توافق على تصدير 10 آلاف طن من الطماطم إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توافق على تصدير 10 آلاف طن من الطماطم إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).