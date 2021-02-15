نائب يعلق على إعلان تركيا مقتل 13 من مواطنيها في العراق

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو تحالف الفتح النائب احمد الكناني، الاثنين (15 شباط 2021)، على إعلان تركيا مقتل 13 من مواطنيها شمال العراق، داعيا الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق بخصوص ذلك.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بغض النظر اذا كان مقتل 13 تركيا شمال العراق ادعاء او حقيقة نؤمن بانه لايمكن القبول بان يتحول بلدنا الى منطلق لاستهداف دول الجوار".

وأضاف، أن "مايحصل تتحمله الحكومة التي عليها ان تتحرك وتحدد اذا ما كان هناك بالفعل استهداف للمواطنين الاتراك من قبل العمال الكردستاني واذا كان الامر حقيقي المفروض ان تكون هناك اجراءات لردع هكذا اعمال لعدم اعطاء انقرة اي مبرر للتدخل في الشؤون العراقية".وأشار الكناني الى انه "يدعم تشكيل لجنة تحقيق عليا في ملف مقتل 13 تركيا شمال العراق لان الامر فيه مساس بالسيادة"، مؤكدا انه "بالفعل هناك دور تركي في الشمال وصمت حكومي ودور للخارجية العراقية لايرتقي للموقف لكن يجب ان تكون هناك اجراءات حكومية حتى لانعطي اي مبرر لاية دولة من دول الجوار للتدخل في الشأن العراقي بحجة استهداف مصالحها ومواطنيها".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن ما وصفها بالإعدامات للمواطنين الـ 13 شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب قتل فيها 50 مسلحا.

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