عصائب اهل الحق والجبهة التركمانية تؤكدان ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على سيادة ووحدة وامن واستقرار العراق

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق والجبهة التركمانية العراقية ضرورة توحيد الجهود من اجل الحفاظ على سيادة ووحدة وامن واستقرار العراق .وذكر بيان لكتلة صادقون ان : لقاء جمع وفدا من المكتب السياسي للحركة مع رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في مقر الجبهة ببغداد عصر اليوم الاثنين .واضاف : ان الجانبين تبادلا وجهات النظر في قضية التهديدات التركية باجتياح مناطق سنجار وماجاورها مؤكدين اهمية قيام الحكومتين التركية والعراقية بحل المشاكل العالقة بين البلدين ومعالجة الملفات التي قد تتسبب بتطورات تضر بمصالح البلدين الجارين .واوضح انه تم خلال اللقاء بحث الاطر المشتركة لحفظ حقوق التركمان وفق السياقات الدستورية والقانونية وملف الانتخابات المقبلة واهمية اقامتها في اجواء من النزاهة والشفافية التي تكفل تجسير الثقة بالعملية السياسية لدى المواطن العراقي./انتهى3

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