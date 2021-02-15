ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في ربيعة غربي نينوى

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، كدسا للعتاد في منطقة ربيعة غربي محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية : ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنت من ضبط كدس للعتاد في قرية بوغة التابعة الى ناحية ربيعة غرب نينوى.واضاف ان : الكدس ضم 5 عبوات ناسفة محلية الصنع ، وقنبرتي هاون عيار ٨٢ ملم، واعتدة متنوعة اخرى./انتهى

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