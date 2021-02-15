هذا ما اشار اليه السيد مقتدى الصدر في أحدث تغريدة له

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن الصراعات بين الفرقاء السياسيين العراقيين تتعالى مع اقتراب الانتخابات....

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