جماعة علماء العراق: إيران تشهد تطوّرا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مسؤول مكتب جماعة علماء العراق في البصرة، الشيخ يوسف الحمداني، أن إيران تشهد تطورا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً....

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