2021/02/15 | 21:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجتمع قوباد طالباني نائب رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الاتحادية بغداد.ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي يعقدها وفد حكومة الاقليم في اطار زيارته الى بغداد لاستكمال الحوارات بشأن حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وبحث العامري وطالباني خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في العراق، حيث شدد الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية للمسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.وبحث الجانبان أيضاً مشروع قانون الموازنة الاتحادية واتفقت آراؤهما على ضرورة حسمها على أساس الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري وطالباني يبحثان الموازنة ويتفقان على “رؤية واحدة” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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