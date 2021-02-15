التربية: عازمون على انهاء ملف “الفضائيين” واسترجاع أكثر من 4 مليارات دينار لخزينة الدولة

2021/02/15 | 21:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن عزمها انهاء ملف “الموظفين الفضائيين والوهميين”، مشيرة الى استرجاع أكثر من 4 مليار دينار لخزينة الدولة.وذكرت الوزارة في بيان، انه”برعاية وزيرها علي حميد الدليمي، اقامت المديرية العامة للتخطيط التربوي / شعبة التقاطع الوظيفي ، مؤتمراً تحت شعار “التقاطع الوظيفي ودورهُ في حصر الموظفين الفضائيين والوهميين ومكافحة الفساد الإداري والمالي ” بحضور المدراء العامين للتربية في المحافظات وذلك على قاعة أحمد بن فضلان في مبنى الوزارة”.واضافت، ان”المؤتمر سلط الضوء على مضامين لائحة ومسؤولية كل موظف الذي يتوجب عليه الالتزام والتعهد بتطبيق التعليمات تجنباً للمساءلة الإدارية والمحاسبة القانونية ، وان يؤدي واجباته بكل نزاهة […]

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