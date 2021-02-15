2021/02/15 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة "غوغل" الأميركية، الاثنين، على دفع غرامة مقدارها 1,1 مليون يورو في فرنسا بعدما نشرت "تصنيفا مضللا" للفنادق في البلاد مستبدلة التصنيف الرسمي بآخر وضعته وفقا لمعاييرها، حسبما اعلنت الهيئة الادارية الفرنسية لوقف التزوير.

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