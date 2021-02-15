2021/02/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم العالمي للإذاعة – فائز جواد في الوقت الذي نزف التهاني والتبريكات لاذاعتنا الام بغداد، ومستمعيها الكرام كافة نبعث اجمل الامنيات لرواد الاذاعة والرحمة والمغفرة للراحلين ومزيدا من التواصل والابداع لجيل الشباب الذي يقدم ويبدع ويتواصل ومن كلا الجنسين شيبا وشبابا وهم يتواصلون وبدعم ومتابعة حثيثة من رواد الاذاعة الذين يدعمون الشباب ويشرفون […]

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