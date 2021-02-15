2021/02/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يصدر تعليمات الشراء هانوا الكورية تسلم دفعات جديدة من شقق بسماية بغداد – الزمان كربلاء – محمد فاضل ظاهر التقت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار قيادات شركة هانوا الكورية الجنوبية وبحثت معهم عددا من القضايا الهامة المتعلقة بمشروع بسماية السكني، من بينها تحديد الثامن والعشرين من شباط الجاري موعدا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هانوا الكورية تسلم دفعات جديدة من شقق بسماية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هانوا الكورية تسلم دفعات جديدة من شقق بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).