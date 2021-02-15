2021/02/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: قتلة ماذي وعبد الصمد في قبضة قواتنا تمهيداً لمحاكمة عادلة تدوين إعترافات عصابة نفذت سلسلة إغتيالات وعمليات إبتزاز ضد البصريين بغداد – الزمان استنطقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية عصابة الموت التي القي القبض على افراد منها في محافظة البصرة وابرز العمليات التي نفذوها بضمنها قتل الصحفيين والناشطين، وهجمات بالعبوات على […]

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