“كورونا المتحور” يخترق حصون محافظة عراقية بأكثر من 300 إصابة خلال ساعات

2021/02/15 | 21:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اخترقت السلالة المتحورة لكورونا، حصون احدى المحافظات العراقية بأكثر من 300 حالة خلال ساعات بعد اجراء الفحوصات اللازمة.

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء عن تسجيل 387 اصابة جديدة بمرض كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة , فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا المتحور .

وأوضح بيان لصحة كربلاء ال ان “عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 1489 pcr ) , ( 406 rapid test ) فحصاً , أظهرت اصابة ( 387 ) شخص بالمرض , وان نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 25 % ) , وعدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 26 ) حالة , وان عدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (361 ) حالة .

واضاف البيان، ان عدد حالات الشفاء ( 134 ) حالة , فيما المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة بالمرض .

وكان قد كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن اماكن تسجيل إصابات سلالة كورونا الجديدة في العراق.

وقال التميمي، في حديث لنشرة أخبار تلفزيون عراق 24، أن اماكن تسجيل اصابات السلالة الجديدة كانت في محافظتي بغداد وكربلاء، وفقا للفحوصات الطبية التي اجرتها ملاكات الصحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، قد قال في حديث متلفز بوقت سابق من اليوم، إن ” الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، وستوضح باقي التفاصيل في وقت لاحق”.

وأضاف، أن “البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين، وقد يكون هناك تحديث بالبرتوكول بحسب المستجدات”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة لديها أسرة كافية، والالآف منها مهيأة في حال تفشي فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تسجيل إصابات في السلالة الجديدة لكورونا.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي:إن “الوباء الجديد يمكن له أن يصيب الأطفال إذ تمَّ تسجيل عدة حالات”، داعياً المواطنين إلى “الاتزام بجميع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء”.

وأكد أن “وزارة الصحة وفَّرت كل الامكانيات لمواجهة الجائحة”، لافتاً إلى أن “الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وسيتم فرض غرامة قدرها 25 الف دينار على المخالفين”.

وأضاف أن “الحظر سيكون صحياً، والتزام المساكن سيقلل من الاصابات”، مشيراً إلى أن “الوزارة نسَّقت مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات”.

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