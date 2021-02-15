بالصور... إطلاق حملة لزراعة الأشجار في خورماتو

2021/02/15 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مديرية بلدية خورماتو حملة لزراعة الأشجار على الشارع العام بين كركوك ـ خورماتوو عند مدخل القضاء بهدف اشاعة الثقافة بين المواطنين لتأكيد أهمية الشجرة في تحسين البيئة وجمالية القضاء.

PUKmedia / عمر اواره

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