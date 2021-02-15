اعتقال عصابة للسطو المسلح في الديوانية

2021/02/15 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة الديوانية، الاثنين، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة مشتركة من الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) والأمن الوطني فضلا عن ابطال شعبة مكافحة اجرام الجانب الصغير في الديوانية تمكنت من القاء القبض على ٥ متهمين اعترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم عملية سطو مسلح على احد الدور السكنية في منطقة ام الخيل بعد قيامهم بتسلق باب الدار وسرقة مخشلات ذهبية بكمية بلغت (١ كغم ونصف ذهب) و(20 ألف دولار) (1300 دولار) و(موبايل ايفون ١٢ برو) (وثلاثة ملاين دينار عراقي) تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان أن "عملية القاء القبض تمت بعد جهد مميز وكبير من خلال جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة من قبل الجهد الفني لمكافحة اجرام الديوانية اسفرت عن الوصول الى خيوط لكشف ملابسات الجريمة".

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