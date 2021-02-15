2021/02/15 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

1803 مشاهدة

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة في بغداد والنجف وكربلاء، موضحة ان خطورتها تكمن في سرعة انتشارها واصابتها للاطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية اليوم (15 شباط 2021)، ان "الاصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا توزعت في النجف وكربلاء وجانب الكرخ ببغداد"، مبينا انه "سنعلن تفاصيل توزيع واعداد الاصابات بهذه السلالة في وقت لاحق".

وأضاف البدر، انه "حتى الان لم تسجل الوزارة حالات وفاة بالسلالة الجديدة"، لافتا الى ان "السلالة الجديدة تكمن خطورتها في سرعة انتشارها واصابتها لفئات الاطفال".

وأشار المسؤول، الى ان "اساسيات الوقاية من الفيروس هي نفسها مهما كانت السلالة، من تعقيم ولبس كمامة والالتزام بالتباعد الجسدي"، موضحا ان "المؤشرات الاخيرة لمعدل الاصابات خطيرة وخطيرة جدا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، تسجيل اولى اصابات كورونا ضمن السلالة الجديدة، فيما كشفت عن خطواتها للمواجهة، داعية المواطنين الى الحذر.

وذكر التميمي في مؤتمر صحفي: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا، حيث وفرنا جميع الامكانيات لمواجهة الجائحة"، موضحا ان "الوباء الجديد يمكن ان يصيب الاطفال وتم تسجيل عدة حالات".

وتابع التميمي، ان "الحظر سيكون صحيا والالتزام بالمساكن سيقلل من الإصابات"، مبينا ان "الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع اعتبارا من يوم غد".

وأكد التميمي "التنسيق مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف تسجيل السلالة الجديدة للوباء في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف تسجيل السلالة الجديدة للوباء في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).