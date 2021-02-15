أمانة مجلس الوزراء تحث المؤسسات الرسمية على تحديث سجلات الموظفين

2021/02/15 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المؤسسات الرسمية على تحديث سجلات الموظفين، فيما أبدت مفوضية الانتخابات استعدادها لتقديم الدعم الفني لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا مشتركا بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ضمن مهمات لجنة التثقيف الانتخابي، بحضور ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضافت، أن "الامانة حثت بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤسسات الرسمية كافة على تحديث سجلات الموظفين وتحديث البطاقات البايومترية".

وأكد رئيس الدائرة الانتخابية عباس فرحان الفتلاوي، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، من خلال رفد المؤسسات بالملاكات الفنية الخاصة بتحديث سجلات الموظفين الانتخابية".

ودعا الفتلاوي إلى "ضرورة توحيد الجهد والعمل الجدي على تحديث سجلات الناخبين والبطاقة البايومترية، سيما بعد اعتمادها وثيقة رسمية من مجلس الوزراء".

فيما أشار مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن "الأمانة العامة أخذت على عاتقها، متابعة تطبيق ما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تقديم الدعم والإسناد إلى المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية كافة، من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، المقرر إقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول القادم".

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