الأمانة العامة توجه دعوة للمؤسسات الرسمية كافة حول التسجيل البايومتري

2021/02/15 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، المؤسسات الرسمية كافة على تحديث سجلات الموظفين وتحديث البطاقات البايومترية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

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وذكر بيان للامانة العامة، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، أن "ذلك جاء خلال الإجتماع المشترك الذي نظمه مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الذي جاء ضمن مهمات لجنة التثقيف الإنتخابي، بحضور ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأكد رئيس الدائرة الانتخابية، رئيس لجنة التثقيف الإعلامي عباس فرحان الفتلاوي أن "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، من خلال رفد المؤسسات بالملاكات الفنية الخاصة بتحديث سجلات الموظفين الإنتخابية".

ودعا الفتلاوي إلى "ضرورة توحيد الجهد والعمل الجدي على تحديث سجلات الناخبين والبطاقة البايومترية، سيما بعد اعتمادها وثيقة رسمية من مجلس الوزراء".

وأشار مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن "الأمانة العامة أخذت على عاتقها، متابعة تطبيق ما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تقديم الدعم والإسناد إلى المفوضية العليا للإنتخابات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية كافة، من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، المقرر إقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول القادم".

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