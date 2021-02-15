الصحة العامة: العراق بحاجة الى حظر شامل للتجوال وليس مسائي او جزئي

2021/02/15 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي، الاثنين، حاجة العراق الى حظر التجوال الشامل وليس جزئي او مسائي.

وقال الحلفي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في الفترة السابقة كان سببه ربما شيوع المناعة المجتمعية لكن عودة الإصابات للارتفاع تشير الى ان هذه المناعة وقتية وليست دائمية، حيث ان الوضع الآن بحاجة إلى فرض حظر شامل وتام وليس مسائياً بأيام الحظر الجزئي”.

واضاف انه “لا يوجد أي دليل بان المتعافي من كورونا لا يصاب مرة اخرى بالفايروس وهناك مناعة تستمر لشهر او شهرين ويصاب بعدها الشخص المتعافي من الفيروس”.

وبين ان “الشارع العراقي الان وفي الايام السابقة لا يوجد فيه اي التزام بارتداء الكمامة خاصة بعد إعادة افتتاح جميع المرافق الحيوية وكان الالتزام صفر من قبل المواطنين”.

ولفت الى ان “هناك الكثير من الاوهام والافكار والخرافات انتشرت بان فيروس كورونا ضعف والمناعة الاجتماعية انتشرت ولا يوجد خوف من الفيروس”.

واكد ان “القرارات التي اصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة لو تم الالتزام بها بشكل جاد وصارم من المتوقع ان يكون هناك انخفاض في الاصابات خلال الايام المقبلة”.



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