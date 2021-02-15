2021/02/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: انفجاران قرب القنصلية الأميركية في أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انفجاران قرب القنصلية الأميركية في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انفجاران قرب القنصلية الأميركية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).