بالفيديو: سماع دوي انفجارات في أربيل

2021/02/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد شهود عيان في أربيل بسماع دوي انفجارين في المحافظة.

وقال الشهود إن الانفجارين سمعا في محيط مطار أربيل الدولي ولم يعرف مصدرهما حتى اللحظة".

وتنشر بغداد اليوم مقطع فيديو صور عقب حدوث الانفجارات.

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