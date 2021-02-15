السامرائي يعزي الشعب الكردي بوفاة السياسي روز نوري شاويس

2021/02/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قدم عضو مجلس النواب، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، تعازيه الى شعب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني برحيل نائب رئيس الوزراء الأسبق، روز نوري شاويس.

وقال السامرائي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كان السيد روز نوري شاويس (رحمه الله) واحداً من السياسيين العراقيين البارزين، نعزي الحزب الديمقراطي الكردستاني وشعبنا في كوردستان العراق بوفاته".

وتوفي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، روژ نوري شاويس، صباح اليوم، في إحدى مستشفيات محافظة أربيل.

وذكرت مصادر مطلعة في كردستان، بأن شاويس تولد 1947/السليمانية، كان يعاني من مرض مزمن، أدى إلى وفاته في إحدى ردهات المستشفى.

وشغل شاويس عام 2004 منصب رئيس البرلمان في كردستان، وبعدها بأشهر مثل رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مجلس الحكم في عام 2004، ومن ثم أصبح نائبا لرئيس الجمهورية غازي عجيل الياور أول رئيس جمهورية عراقي بعد سقوط نظام صدام حسين.

وفي عام 2005 شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري، وفي عام 2010 أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية.

وفي عام 2014، تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي.

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