الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحث المؤسسات الرسمية على تحديث سجلات الموظفين الانتخابية

2021/02/15 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، المؤسسات الرسمية كافة على تحديث سجلات الموظفين وتحديث البطاقات البايومترية.ونقلت الامانة العامة في بيان عن رئيس الدائرة الانتخابية رئيس لجنة التثقيف الإعلامي القاضي عباس فرحان قوله ان : المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، من خلال رفد المؤسسات بالملاكات الفنية الخاصة بتحديث سجلات الموظفين الإنتخابية.ودعا إلى توحيد الجهد والعمل الجدي على تحديث سجلات الناخبين والبطاقة البايومترية، سيما بعد اعتمادها وثيقة رسمية من مجلس الوزراء.من جانبه أشار مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن الأمانة العامة أخذت على عاتقها، متابعة تطبيق ما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تقديم الدعم والإسناد إلى المفوضية العليا للإنتخابات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية كافة، من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، المقرر إقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل./انتهى3

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