مصادر:سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط مطار اربيل

2021/02/15 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت مصادر امنية ان ثلاث قذائف هاون سقطت الليلة في محيط مطار اربيل .واشارت المصادر الى قيام القوات الامنية بقطع الشوارع الرئيسة المؤدية الى المطار./انتهى3

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