2021/02/15 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن جهازمكافحة الارهاب في كردستان عن استهداف مطار اربيل بصاروخين.وذكر الجهاز , ان احد الصاروخين سقط على منطقة سكنية قرب المطار "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب في كردستان: استهداف مطار اربيل بصاروخين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب في كردستان: استهداف مطار اربيل بصاروخين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).