تعاون عراقي روسي لتأهيـل وتشغيـل مصانـع الشركـة العامـة للزجـاج والحراريـات

2021/02/15 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المهندس يوسـف محمـد جاسـم مع وفد روسي إمكانية الاستفادة من الفُرص الاستثمارية المُتاحة لتأهيل وتشغيل المصانع التابعة إلى الشركة العامة للزجاج والحراريات والمُتمثلة بمعامل الزجاج والقناني الطبية وقناني الجرار والسيراميك والأدوات الصحيـة .واكد جاسم / حسب بيان للوزارة / أهمية دعم المُستثمرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوصل إلى اتفاقات مُثمرة وبناءة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالواقع الصناعي العراقي من خِلال تشغيل المصانع والأيدي العاملة للقضاء على البطالة .واعرب عن ترحيبه وتشجيعه لأي خطوة جادة من قِبل المُستثمرين في هذا المجال لاسيما ان مُحافظة الأنبار غنية بالثروات الطبيعية التي تُشكل عامل ودافع مهم لتطوير صناعات الزجاج والحراريات والفوسفات وغيرها ، مُبدياً استعداد الوزارة لتقديم كُل التسهيلات لجذب المُستثمرين والشركات المُستثمرة الجادة والكفوءة من أجل نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير قطاع الصناعة وبموجب الشروط والقوانين الحكومية النافـذة .مـن جانبـه أبدى المُلحق التجاري الروسي الرغبة في التعاون من أجل تأهيل وتشغيل المصانع التابعة للشركة المذكورة وفق أحدث التقنيات العالمية وبمايخدم الطرفيـن .وفـي خِتام اللقاء أتفق الجانبان على اكمال عقد الشراكة ومُعالجة المشاكل من قبل الطرفين وكذلك الاتفاق على زيارة الوفد الروسي الى الشركة العامة للزجاج والحراريات في مُحافظة الأنبار لغرض الإطلاع على المكائن والمُعدات ووضع اللمسات الأخيرة للمشاريع المُتاحة وبحسب التعليمات والقوانين النافذة لغرض توقيع العقـد ./انتهى3

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