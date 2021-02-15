ايران تدرس إيفاد حجاجها برا عبر العراق فيما اذا وافقت السعودية

2021/02/15 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، يوم الاثنين، ان ايران تدرس إيفاد حجاجها برا عبر العراق الى ديار الوحي فيما اذا وافقت السعودية، مشيرا الى الق...

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