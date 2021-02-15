التضخم في السودان يتجاوز 300 في المئة

2021/02/15 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، الاثنين، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة، ما يضع الحكومة الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخرا باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

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