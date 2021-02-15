2021/02/15 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | معلومات أولية: الصواريخ الخمسة التي سقطت على اربيل كانت من نوع كاتيوشا وأطلقت من منطقة قريبة من قضاء الدبس

مكافحة الإرهاب في كردستان: استهداف مطار أربيل بصاروخين

معلومات أولية: 3 صواريخ استهدفت مطار أربيل و2 سقطت في المدينة

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