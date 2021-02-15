2021/02/15 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).