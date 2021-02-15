الأمن الوطني يفكك “أخطر” شبكة لتزوير الوثائق بأيسر الموصل

2021/02/15 | 22:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتفكيك جهاز الامن الوطني “أخطر” شبكة لتزوير الوثائق في الجانب الايسر من مدينة الموصل.وقال المصدر، إن “المعتقلين الرئيسيين في هذه الشبكة هم ثلاثة اشخاص ألقي القبض عليهم في منطقة يارمجة بالجانب الايسر من المدينة”.واضاف أن “المعتقلين الرئيسيين مختصون بتزوير كتب اللجان الطبية الخاصة بدرجات العجز سواء لضحايا الارهاب او الرعاية الاجتماعية بالإضافة الى تزوير وثائق اخرى”.ونوه المصدر الى “ضبط وثائق مزورة بالإضافة الى ضبط 5 اختام مزورة تخص خمسة دوائر حكومية”.ولفت الى ان “هذه اخطر شبكة تزوير يتم تفكيكها ويلقى القبض على عناصرها الرئيسين من قبل جهاز الامن الوطني في […]

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