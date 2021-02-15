2021/02/15 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مروحيات أميركية تحلق فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ

مصادر أمنية: 3 صواريخ استهدفت مطار أربيل وسقوط 2 بالمدينة بعد تصدي مضادات التحالف الدولي

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