2021/02/15 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | إطلاق صفارات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | إطلاق صفارات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | إطلاق صفارات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).