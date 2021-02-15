شرطة الديوانية تعلن اعتقال عصابة للسطو المسلح

2021/02/15 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية اعلنت شرطة الديوانية، الاثنين، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح في المحافظة.وقالت الشرطة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) والأمن الوطني فضلا عن ابطال شعبة مكافحة اجرام الجانب الصغير في الديوانية تمكنت من القاء القبض على ٥ متهمين اعترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم عملية …

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