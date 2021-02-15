2021/02/15 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ اربيل

أغلقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، الاثنين، مطار أربيل الدولي بعد تعرضه لقصف بالصواريخ المجهولة، فيما اصيب شخصين بجروح جراء الصواريخ.

وقال مصدر محلي لـ /المعلومة/، إن “السلطات الأمنية طوقت المكان، فيما تحليق كثيف للطائرات العسكرية الأمريكية”.

وأضاف أن “إجراءات أمنية مشددة فرضت على مداخل المطار ومخارجه وعلى المنطقة المحيطة به، فيما هنالك انتشار عسكري لقوات مكافحة الإرهاب والأسايش في شوارع أربيل”.

وكانت مجموعة صواريخ سقطت بالقرب من مطار أربيل الدولي بحسب بيان لمكافحة الإرهاب في الإقليم.انتهى 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة شخصين بجروح وإغلاق مطار أربيل بعد تعرضه للقصف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة شخصين بجروح وإغلاق مطار أربيل بعد تعرضه للقصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).