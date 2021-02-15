القبض على خمسة إرهابيين في خورماتو

2021/02/15 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على خمسة إرهابيين عند أطراف قضاء خورماتو.

وذكر مصدر أمني في تصريح لـ PUKmedia بأن القوات الأمنية نفذت واجبا أمنيا في ناحية سليمان بيك جنوب خورماتوو أسفر عن إلقاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق المادة أربعة أرهاب .

وأضاف بأن العملية تمت بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن وجودهم فى الناحية وبعدها تم تسليمهم الى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم وأحالتهم الى القضاء.

PUKmedia / عمر اواره

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