سقوط صواريخ قرب مطار اربيل

2021/02/15 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت عدة الصواريخ مساء اليوم الاثنين على مدينة اربيل مما تسبب باصابة عدد من الاشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن عددا من الصواريخ اطلقت باتجاه اربيل ، فيما سقط احد الصواريخ قرب مجمع سكني، واسفر ذلك عن سقوط عدد من الجرحى.

PUKmedia / خاص

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