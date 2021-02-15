2021/02/15 | 22:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد مصدر مقرب من مكتب الشيخ عبد المهدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر من مكتبه :الشيخ عبد المهدي الكربلائي لايزال متوليا شرعيا للعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكربلائي اليوم الاثنين 10/شباط /2021 ان
سماحة الشيخ لايزال يشرف بشكل عام على
مهام ادارة العتبة الحسينية المقدسة
متوليا شرعيا لامورها ووفقا للضوابط
الشرعية والقا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر من مكتبه :الشيخ عبد المهدي الكربلائي لايزال متوليا شرعيا للعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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