2021/02/15 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مقرب من مكتب الشيخ عبد المهدي

الكربلائي اليوم الاثنين 10/شباط /2021 ان

سماحة الشيخ لايزال يشرف بشكل عام على

مهام ادارة العتبة الحسينية المقدسة

متوليا شرعيا لامورها ووفقا للضوابط

الشرعية والقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر من مكتبه :الشيخ عبد المهدي الكربلائي لايزال متوليا شرعيا للعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر من مكتبه :الشيخ عبد المهدي الكربلائي لايزال متوليا شرعيا للعتبة الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).