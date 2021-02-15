ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق النفط

2021/02/15 | 22:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه قد جرى خلال …

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