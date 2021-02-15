صحة الكرخ تسجل ارتفاعاً في حصيلة الإصابات اليومية بالجائحة

2021/02/15 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الاصابات 673 موزعة كالآتي :

ابو دشير------------- 20

ابو غريب ------------21

الاسكان--------------9

الأعلام---------------21

البياع---------------21

التاجي---------------18

التراث----------------5

الحرية--------------29

الدورة---------------31

الدولعي---------------2

الرحمانية------------- 10

السيدية-------------- 22

الشالجية -------------22

الشرطه الخامسة--------1

الشعلة ---------------42

الصالحية------------- 10

الطارمية --------------8

العامرية-------------- 22

العطيفية--------------11

العلاوي ---------------6

الغزالية--------------- 23

القادسية --------------10

الكاظمية------------- 28

اللطيفية---------------1

المحمودية------------22

المنصور --------------46

المواصلات------------5

الوشاش---------------8

اليرموك-------------- 19

اليوسفية-------------- 5

جكوك----------------3

حي الجامعة-----------21

حي الجهاد------------35

حي الخضراء---------- 12

حي العامل------------29

حي العدل -------------26

حي الفرات-------------7

سبع البور---------------7

سويب------------------7

شارع حيفا--------------7

كرادة مريم---------------11

سكنة جانب الرصافة-------9

محافظة واسط------------1

الشفاء:

372

الوفيات:

3

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