الصحة العالمية تسجل تراجع إصابات كورونا عالميا للأسبوع الخامس

2021/02/15 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تستمر في التراجع على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين، ذكر غيبريسوس أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19” إلى أدنى حد منذ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن العدد العام للإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا في مختلف دول العالم تراجع بواقع النصف تقريبا.



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