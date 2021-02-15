سقوط صواريخ في أربيل.. ومروحيات أميركية تبحث عن مصدرها

2021/02/15 | 22:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية" اليوم الاثنين بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، فيما تحلق مروحيات أميركية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

إلى ذلك، نقل مراسل العربية عن مصادر قولها إن ميليشيا حزب الله العراقي تقف وراء هجوم مطار أربيل.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي، بعد تصدي مضادات التحالف الدولي لعدد من هذه الصواريخ.

ووفق مراسلنا فإن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة ما أصاب أشخاصا، حيث سقطت 5 صواريخ في حي وزيران، و واحد منها سقط في حي 40 متر.

السفارة الأم يركية تستنفر

ووفق شهود عيان ممن كانوا قريبين من موقع الحدث، أطلقت السفارة الأميركية صفارات الإنذار.

وفى وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة في بيان بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.

وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.

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