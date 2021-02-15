شاهد سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مطار أربيل

2021/02/15 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم، الاثنين، بسقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل في كردستان العراق....

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