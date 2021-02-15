2021/02/15 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..لحظة سقوط أحد الصواريخ في أربيل

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