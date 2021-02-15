هوشيار زيباري : الصواريخ الخمسة استهدفت مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية

2021/02/15 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاثنين، ان مدينة اربيل عاصمة الإقليم تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.وقال زيباري في تغريدة : استهدفت خمسة صواريخ كاتيوشا هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية، لحسن الحظ لم يقع قتلى.وأضاف، أن : قوات الأمن تحقق بمصدر الهجمات وستكون هناك عواقب ضد الجناة.و اغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المطار وسط إجراءات أمنية مشددة./انتهى3

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