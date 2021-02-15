شبكة روداو : اصابة مدنيين اثنين بسقوط عدة صواريخ في احياء سكنية في اربيل

2021/02/15 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شبكة روداو عن سقوط عدة صواريخ في محيط مدنية اربيل ، .وذكرت الوكالة ان : 5 صواريخ سقطت في حي وزيران بأربيل، احدها سقط في حي 40 متر، ووفق المعلومات الأولية أسفرت الصواريخ عن سقوط جريحين فقط./انتهى3

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