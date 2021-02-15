العراق.. جريحان بسقوط صواريخ في أربيل

2021/02/15 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الاثنين، استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي، فيما أفادت مصادر لقناة "الحرة" بأن صاروخين سقطا قرب أحد أسوار قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف.

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