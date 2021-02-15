صواريخ تستهدف قاعدة شمال العراق تنتشر فيها قوات أميركية

2021/02/15 | 23:03 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلقت ثلاثة صواريخ على قاعدة جوية شمال كردستان العراق، سقط أحدها في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة، وفق ما أعلن اليوم الإثنين مصدران أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وأصاب صاروخان منطقة سكنية قرب المطار، وفق ما أكده أحد المصدرين، ولم ترِد على الفور معلومات عن سقوط قتلى، في حين أشارت مصادر في قوات البيشمركة الكردية، لوكالة "رويترز"، إلى أن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر سقطت قرب مطار أربيل الدولي من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وسمع مراسل لـ "رويترز" دوي انفجارات عدة وشاهد حريقاً مشتعلاً لبضع دقائق في محيط المطار.



وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت.

ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأميركي أو لمنشآت دبلوماسية أميركية في العراق منذ نحو شهرين.

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